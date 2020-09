Tempo di lettura: < 1 minuto

PEPE REINA LAZIO – Non male il debutto di Pepe Reina con la Lazio. La vittoria con il Padova per 1-0 è arrivata soprattutto grazie a lui, visto che si è reso protagonista con un rigore parato poco prima del gol (o meglio, autogol) decisivo. Reina è stato il migliore in campo, e ha voluto festeggiare con un post pubblicato sui suoi profili social. Il portiere scrive: “Felice del mio esordio con la maglia della Lazio. Continuiamo a lavorare con dedizione”. Queste le foto pubblicate dallo spagnolo.

Felice del mio esordio con la maglia della @OfficialSSLazio 🔵🧤 Continuiamo a lavorare con dedizione ⚽💪🏼 #CMonEagles pic.twitter.com/OO6aaP9oGb — Pepe Reina (@PReina25) September 1, 2020

