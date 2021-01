Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORENTINA LUIS ALBERTO – Alle ore 15 si gioca la partita tra Lazio e Fiorentina, i biancocelesti devono necessariamente vincere dopo il pareggio con il Genoa. Uno dei protagonisti del match potrebbe essere il 10 con l’aquila sul petto, Luis Alberto. Lo spagnolo ha alternato le sue prestazioni in questa stagione ma per Simone Inzaghi è insostituibile. Il match contro la squadra di Cesare Prandelli è l’occasione per dimostrare, ancora una volta, le sue qualità inoltre la viola è una delle sue vittime preferite.

I precedenti tra Luis Alberto e la Fiorentina

Tra qualche ora la Fiorentina e Luis Alberto si sfideranno per la settima volta. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo quando vede la squadra toscana va sempre su di giri. Nelle 6 partite precedenti sono 3 i gol segnati e 4 gli assist. Simone Inzaghi può contare sul suo 10 e la partita di oggi pomeriggio potrebbe essere il momento di svolta della sua stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.