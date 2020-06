Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCO PAROLO LAZIO – La lotta scudetto sarà, probabilmente, aperta fino al termine della stagione e la Lazio ha bisogno di tutto il gruppo per sperare di raggiungere la vetta della classifica nell’ultima giornata di campionato. Per questo motivo, proprio in vista del big match contro l’Atalanta e a causa della probabile assenza di Leiva, ecco che il jolly Marco Parolo avrà un ruolo fondamentale.

Marco Parolo: il jolly biancoceleste

Marco Parolo ha l’occasione per riscattarsi. Sono passati più di 8 mesi dalla gara di andata giocata allo Stadio Olimpico e in quell’occasione il centrocampista biancoceleste offrì una prestazione deludente, un po’ come tutta la squadra, nel primo tempo. Infatti, al termine della prima frazione di gioco, i ragazzi di Inzaghi erano sotto di tre gol. La reazione di forza e orgoglio del secondo tempo, fece poi volare i biancocelesti in una fantastica striscia di risultati positivi. Ecco che Parolo, spesso rilegato in panchina in questa stagione, mercoledì contro l‘Atalanta avrà l’occasione di rifarsi, offrendo una prestazione alla sua altezza. Con ogni probabilità, come riporta Il Messaggero, sarà lui a sostituire l’infortunato Leiva. Il compito non sarà facile, ma il giocatore ha tutte le carte in regola per far bene e per regalare a Inzaghi e a tutta la squadra il sogno scudetto.

