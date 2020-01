Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RECORD VERONA – La Lazio di Simone Inzaghi continua a stupire tutti. Il club biancoceleste macina record su record. La vittoria contro il Napoli fa sognare le aquile che ora sono a quota 42 punti in classifica. Per la Lazio è un record assoluto, visto che, sempre con Inzaghi al comando, si erano fermati a quota 39 punti due anni fa e precedentemente nel 1973/74 (equiparando la classifica con i 3 punti a vittoria e non i 2 come allora, ndr).

I numeri

Come sottolinea Lazio Page, Immobile e compagni hanno stabilito un nuovo record e hanno una grande chance per migliorarlo. Il 5 febbraio, infatti, la Lazio giocherà il match di recupero all’Olimpico con il Verona, posticipato per la finale di Supercoppa Italiana. Se la Lazio dovesse vincere o pareggiare salirebbe 45 o 43 punti e sarebbe quello il nuovo primato assoluto della prima squadra della Capitale.