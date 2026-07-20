INTERVISTE
Perinetti: “Questa Lazio è un punto interrogativo”
In una intervista registrata di fronte ai microfoni di Tutto Mercato Web, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato di tanti temi; in particolare si è espresso sulla Lazio e sulla scelta della società di puntare su Gennaro Gattuso in panchina.
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L’intervista a Perinetti sulla nuova Lazio di Gattuso
“La Lazio oggi mi sembra davvero un punto interrogativo. Sulla volontà di Gattuso di fare il massimo metto la mano sul fuoco, ma bisognerà vedere gli interventi societari se lo aiuteranno”.
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