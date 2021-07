Peruzzi potrebbe lasciare: non è soddisfatto della società

- Advertisement -

LAZIO PERUZZI ADDIO – Con l’arrivo di Maurizio Sarri cambia anche tutto lo staff tecnico della Lazio. Quest’anno torneranno a Roma due vecchi volti come il preparatore dei portieri Grigioni e il preparatore atletico Fonte. Chi invece potrebbe dire addio alla società biancoceleste è Angelo Peruzzi, l’attuale club manager della Lazio.

I motivi del possibile addio

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex numero uno biancoceleste non si sente coinvolto nel progetto tecnico in quanto non avrebbe avuto neanche l’occasione di conoscere Maurizio Sarri. Inoltre non sarebbe stato interpellato dai vertici della società per il ritiro estivo. Già nella scorsa stagione c’erano stati degli scontri con la società legati alla vicenda di Luis Alberto. La situazione attuale sembra che possa portare a una rottura definitiva tra la Lazio ed Angelo Peruzzi, a meno che non si riesca a ricucire lo strappo in tempi brevi.