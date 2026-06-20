Peruzzi può tornare alla Lazio: contatti con Lotito, si valuta l’idea

Angelo Peruzzi, portiere della Lazio per 7 anni dal 2000 al 2007 e dirigente dal 2016 al 2021, potrebbe fare ritorno a Formello in uno dei momenti più delicati nella storia del club biancoceleste; i primi contatti con Lotito ci sono stati, ora si valuta la fattibilità dell’idea.

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Lotito vuole riportare Peruzzi alla Lazio: contatti in corso, gli aggiornamenti

Angelo Peruzzi può tornare alla Lazio. Questa è la notizia che, certamente, in un momento di smarrimento e depressione come quello attuale, può far solo piacere al popolo laziale. L’Olimpico è vuoto, il tradimento della storia evidente, la frattura è insanabile, ma qualcosa da parte di Lotito va fatto per cercare di limitare quanto possibile i danni. La prima che viene in mente è quella di reimmettere in società delle bandiere, delle personalità che hanno scritto la storia del club.

Per questo Peruzzi, come di recente si era parlato di Beppe Signori per quanto riguardava il settore giovanile. Per quanto riguarda Angelo, dall’idea, si è passati a un sondaggio esplorativo. Un contatto, seppur indiretto, c’è stato. Come abbiamo ricordato prima, “cinghialone”, così come veniva soprannominato da calciatore, è stato club manager a Formello tra il 2016 e il 2021, per poi dimettersi dopo un lustro. Il primo Sarri tentò di convincerlo a rimanere, però invano. Sono passati anche qui 5 anni e Peruzzi diventa di nuovo una dolcissima suggestione.

In una recente intervista Peruzzi aveva parlato del ruolo di dirigente, e che lo appassionava molto. “Ora mi godo la pensione”, aveva dichiarato, ma è chiaro che se dovesse tornare a ricoprire ruoli dirigenziali, lo farebbe soltanto con obiettivi chiari e delineati, non per occupare semplicemente una casella. Sta riflettendo, toccherà al presidente Lotito convincerlo se davvero lo vuole e presentargli il progetto (c’è?) che ha in mente e il ruolo che gli spetterebbe. E’ immaginabile che andrebbe a fare il club manager, ruolo attualmente ricoperto da Alberto Bianchi.

Peruzzi-Gattuso: si riformerebbe la coppia Mondiale

L’eventuale ritorno di Angelo Peruzzi alla Lazio sarebbe di grosso aiuto anche a mister Gennaro Gattuso. I due si conoscono benissimo, sono stati in Nazionale insieme nel Mondiale 2006 – vinto dagli Azzurri – e lì Angelo era il vice di Gigi Buffon. Rino e Tyson, una coppia che a Formello certamente potrebbe tenere tutti sulle spine e dare quella carica che negli ultimi anni è mancata.

Il mantra è che bisogna andare verso i tifosi, cercare di ricucire per quanto possibile, regalare al popolo laziale figure che restituiscano senso di appartenenza, visceralità profonda, identità e orgoglio della storia. La Lazio ai laziali, si diceva un tempo; beh, ecco, ripartire da Angelo Peruzzi non sarebbe poi così male.

di Claudio Troilo

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