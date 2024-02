Pescara, intervento riuscito per Zeman: le sue condizioni

Tempo di lettura: < 1 minuto

PESCARA ZEMAN INTERVENTO - Zdenek Zeman si è sottoposto oggi, lunedì 19 febbraio 2024, ad un intervento che è perfettamente riuscito. Ecco di seguito le condizioni del tecnico, con un passato anche alla Lazio, e la procedura di riabilitazione prevista.

Pescara: intervento ok per Zeman, ma non tornerà in panchina

L'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, ha superato l'intervento brillantemente e adesso dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione, che lo dovrebbe tenere a riposo per circa 4-6 mesi. Per questo motivo il boemo non tornerà in panchina fino al termine della stagione.