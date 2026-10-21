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PETA contro le aquile negli stadi: appello al Crystal Palace
La presenza delle aquile negli stadi finisce nel mirino di PETA: l’organizzazione per i diritti degli animali ha rivolto un appello al Crystal Palace, club londinese di Premier League, chiedendo di interrompere il volo della mascotte Phoenix prima delle partite casalinghe.
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Peta contro il Crystal Palace e le aquile negli stadi
Come riportato dall’ANSA, PETA ha inviato una lettera all’amministratrice delegata del Crystal Palace, Sharon Lacey, sostenendo che il rumore e la confusione di uno stadio possano spaventare e disorientare gli animali, invitando il club inglese ad utilizzare solamente mascotte umane. La questione riguarda da vicino anche la Lazio, visto che dal 2010 accompagna infatti le proprie gare casalinghe con il volo, prima di Olimpia ed ora di Flaminia.
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