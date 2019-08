PETAGNA LAZIO – Andrea Petagna sembra essere l’obiettivo principale richiesto da Inzaghi, per rinforzare l’attacco. Come riporta il Corriere dello Sport, la Spal chiederebbe circa 15-20 milioni e sarebbe disponibile ad aprire alla cessione. L’allenatore dei ferraresi Leonardo Semplici però, sarebbe contrario all’addio della punta. In alternativa la Lazio potrebbe tuffarsi su profili più giovani, con il profilo di Eduard del Celtic che starebbe prendendo sempre più quota. Il mister biancoceleste però preferirebbe un nome maggiormente collaudato rispetto al classe 98’.