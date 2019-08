PETAGNA LAZIO – Andrea Petagna è sicuramente l’obiettivo numero uno richiesto da Inzaghi per rinforzare l’attacco biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe decidere di sferrare l’assalto all’attaccante. Prima però andranno verificate le disponibilità della Spal che valuta la punta 15 milioni. A giugno gli estensi ritenevano l’italiano incedibile, ma ora le cose potrebbero cambiare. I ferraresi infatti starebbero pensando a Babacar come colpo per il reparto offensivo.