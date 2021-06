Petkovic amarcord: “Bello tornare all’Olimpico dopo otto anni”

- Advertisement -

PETKOVIC SVIZZERA ITALIA- Il Commissario Tecnico della Nazionale Svizzera, prossimo avversario dell’Italia, domani sera tornerà a sedersi in panchina all’Olimpico. Nella conferenza stampa di oggi il tecnico bosniaco non ha perso occasione per ricordare il suo passato biancoceleste, dove in un anno e mezzo è riuscito a vincere una storica Coppa Italia contro la Roma.

Le Parole di Petkovic

“È bello tornare a Roma dopo otto anni, è la prima volta che ci ritorno, il successo più grande della Lazio in era recente è stato sulla panchina di destra (di casa, ndr). Nonostante siano passati tanti anni dal suo addio, il rapporto tra Petkovic e la tifoseria laziale è ancora molto intenso, indipendentemente da come finirà la partita di domani gli applausi da parte del pubblico biancoceleste non mancheranno”.