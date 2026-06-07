Petkovic rinnova con l’Algeria a pochi giorni dal Mondiale

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali, l’ex allenatore della Lazio, Vladimir Petkovic ha rinnovato il contratto con la nazionale dell’Algeria fino al 2028, ad annunciarlo è proprio la Federazione calcistica algerina.

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L’ex Lazio Petkovic rinnova con l’Algeria prima dei Mondiali

Dopo la sua avventura alla Lazio, dove ha vinto la Coppa Italia più importante della storia biancoceleste, il 26 maggio 2013 contro la Roma, Vladimir Petkovic ha continuato la sua carriera tra le nazionali di calcio. Dal 2024 è sulla panchina dell’Algeria e a pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, la Federazione calcistica algerina, ha annunciato il rinnovo fino al 2028 per l’ex allenatore della Lazio. La sua prima partita ai Mondiali sarà contro l’Argentina ed affronterà un altro ex laziale, Lionel Scaloni.

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