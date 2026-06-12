INTERVISTE
Petrucci: “Calciomercato? Ecco le richieste di Gattuso”
Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, raggiunto in un’intervista dai microfoni di Radio Laziale, ha parlato delle richieste di Gattuso per il calciomercato della Lazio e commentato la fede biancoceleste del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.
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La parole di Petrucci nell’intervista sul calciomercato della Lazio e il ministro Abodi
“Per ora Gattuso ha chiesto un paio di giocatori: un sostituto di Romagnoli e un rinforzo in attacco. La situazione attuale mostra incertezza su quanto la Lazio potrà investire sul mercato e su che tipo di mercato potrà fare. Non è facile in questo momento coordinarsi con la presidenza per Fabiani e per gli altri, è stato organizzato il raduno, che ci sarà il 9 luglio, e il ritiro a Formello”.
Sul ministro Abodi
“Abodi? Il ministro è un grande tifoso della Lazio, così come tutto il suo entourage. E non l’ha mai nascosto. È abbonato in Tribuna Tevere: prima c’era un buon rapporto con Lotito, ora si sono raffreddati i rapporti”.
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