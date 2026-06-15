Petrucci: “Cancellieri potrebbe essere il primo a partire”

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale e concesso un’intervista per fare il punto sul mercato della Lazio in uscita e su alcuni temi caldi del momento in casa biancoceleste.

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Petrucci e le sue parole nell’intervista sul mercato e sui temi caldi

“Sarà importante capire che tesoretto avrà la Lazio, verso fine mercato, per ripianare il disavanzo. Non escludo il rischio che si possa perdere Rovella o qualche altro big, per il semplice motivo che giocatori con una valutazione sopra i 10/15 milioni non sono tantissimi in biancoceleste. Da quelli che sono i primi rumors di mercato non sembrano esserci all’orizzonte grosse offerte o club che monitorano Rovella. Io a questo punto controllerei la situazione di Mandas. Non perché la Lazio lo voglia, cedere ma perché ha una valutazione alta”.

“Il Bournemouth non verserà nelle casse della Lazio 18 milioni per il greco. Per Gattuso la scelta è già fatta: sarà lui il titolare il prossimo anno. Vediamo se poi la Lazio resisterà eventualmente a qualche offerta”.

Petrucci su Cancellieri e Romagnoli

“Per Cancellieri in Grecia c’è una trattativa, è il club che più lo vuole e forse potrebbe essere la prima cessione. Credo si parli di una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Romagnoli non è ancora andato ufficialmente, ma diamolo per fatto. Fin quando non arriva il comunicato bisogna tenersi in allerta, ma è andato perché la Lazio e l’Al-Sadd l’accordo lo hanno trovato; manca solo qualcosa tra il giocatore e il club. Credo siano questi i giorni dell’ufficialità”.

Petrucci su Lazzari

Quella di Lazzari al Monza è una pista che sta in piedi. Monza e Sassuolo, come la Lazio possono fare mercato solo a saldo zero. È una trattativa che va avanti, ma il Monza ha la necessità di cedere prima di acquistare”.

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