Petrucci: “Se la Lazio intavola una trattativa per Icardi, c’è l’ok del tecnico”

Ai microfoni di Radio Laziale Matteo Petrucci ha commentato la trattativa fra Icardi e la Lazio, che in queste ore sarebbe tornato nel vivo.

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Le parole di Petrucci sulla trattativa di mercato fra la Lazio e Icardi.

“Se la Lazio intavola una trattativa c’è l’ok dell’allenatore. La sua situazione non è cambiata rispetto a qualche settimana fa. Non potrà chiedere le stesse cifre che prendeva al Galatasaray, ma la Lazio non può offrire più di 2,5 milioni. Ci sono anche altre squadre, tra le quali due di Premier. E’ normale che il giocatore tiene tante finestre aperte. La Lazio non ha fretta: se il giocatore apre allora si può affondare, ma non c’è un ultimatum. Non so se il giocatore sta aspettando un certo tipo di offerta. Aspettiamo e vediamo. Se il problema fosse stato l’ingaggio sarebbe andato verso altre mete. Io credo che lui, oltre lo stipendio, voglia rimanere in Europa.

Non credo che la Lazio possa permettersi di fare la schizzinosa. Credo solo in parte al discorso sugli equilibri dello spogliatoio. Io credo sia un elemento in più e un giocatore importante. Pinamonti è un giocatore che piace per il gioco che propone Gattuso, Icardi farebbe comodo, ma non sono sicuro che sarebbe titolare fisso di questa squadra”.

Petrucci sugli infortunati di casa Lazio.

“Doekhi con un tutore proverà ad allenarsi già da domani. Non so tra lui e Sutalo chi sceglierà Gattuso, ma è un giocatore recuperabile per Venezia. Per quanto riguarda gli altri solo Dele-Bashiru ha qualche chance. Cataldi contro il Milan è stato convocato simbolicamente, potrebbe tornare dopo la sosta, ma mi tengo un punto interrogativo, bisogna aspettare che torni sul campo, per ora fa solo lavoro atletico. Rovella sicuramente ci sarà contro il Monza”.

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