Tempo di lettura: < 1 minuto

PETRUCCI LAZIO – Domenica pomeriggio, la Lazio tornerà in campo in campionato nella sfida contro il Brescia. Il giornalista Matteo Petrucci ha parlato così degli uomini di Inzaghi ai microfoni della radio ufficiale dei capitolini.



Otto vittorie consecutive

“Queste otto vittorie consecutive sono state tutte importanti, oltre che difficili. In alcune partite la Lazio ha saputo soffrire per un pezzo di partita, come a Reggio Emilia e Cagliari. Ogni successo ha portato alla ribalta diversi protagonisti, anche con giocatori meno pubblicizzati come Patric, Lukaku a Firenze, Jony a Cagliari, Caicedo, Cataldi.



Cataldi Immobile

“Da quello che ci risulta non è nulla di grave, altrimenti non sarebbe nemmeno sceso in campo ad allenarsi. Magari non sarà al 100%, ma dovrebbe essere a disposizione per Brescia. Al di là dell’assenza di Leiva, il Cataldi visto negli ultimi mesi dà ampie garanzie. È un giocatore che ormai è diventato padrone del ruolo. Ha imparato i tempi e ora gioca con meno pressione. Anche Immobile andava valutato vista l’influenza, ma vederlo già in campo è assolutamente positivo”.

Milinkovic Brescia

“Milinkovic sarà la chiave della partita, vista l’assenza di Luis Alberto. Sarà la prima partita in Serie A senza di lui, e in Europa League la Lazio ha vinto solo quando lo spagnolo è entrato in campo. Sono precedenti significativi che fanno capire l’importanza di questo giocatore nell’economia della squadra. Probabilmente è il più importante dei quattro tenori, con tutto il rispetto degli altri. La Lazio comunque si conosce molto bene, tutti i meccanismi e le letture di gioco. Anche avere un regista in più in grado di impostare da dietro come Patric è importante. Sarà in ballottaggio con Luiz Felipe”.