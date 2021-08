Piacenza, in arrivo Andrea Marino dalla Lazio: il comunicato ufficiale del club

- Advertisement -

LAZIO MARINO PIACENZA – La Lazio pensa a far crescere i propri giovani per il futuro. Nella giornata di oggi il Piacenza ha ufficializzato, attraverso un comunicato stampa, l’arrivo di Andrea Marino, in arrivo in prestito secco dalla Lazio. Il centrocampista classe 2001 avrà l’occasione di mettersi in mostra in Serie C con la maglia degli emiliani.

Il comunicato del Piacenza

“Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio del centrocampista Andrea Marino, classe 2001, capitano della primavera biancoceleste. Ad Andrea un benvenuto nella famiglia biancorossa”.