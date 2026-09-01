Piantanida: “La Lazio con un grande allenatore poteva volare più in alto”

Gennaro Gattuso non convince il giornalista Franco Piantanida che, nella sua intervista per TMW Radio, ha detto di non essere rimasto impressionato dal tecnico al quale augura comunque di superare le aspettative alla guida di questa Lazio.

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Le parole di Piantanida nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“La Lazio se avesse avuto un grande allenatore questa squadra avrebbe potuto volare più in alto. Spero che Gattuso possa stupirmi, perché i giocatori sono arrivati”.

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