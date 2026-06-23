INTERVISTE
Piantanida: “Gila ottimo colpo sotto i 30 milioni”
Il giornalista sportivo, Franco Piantanida, ha parlato del possibile trasferimento di Mario Gila, dopo le notizie sull’interesse del Napoli e di Marco Palestra del Cagliari, durante l’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb radio. Ecco le sue parole:
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L’intervista di Piantanida sui trasferimenti di Mario Gila e Marco Palestra
“Sono colpi perfetti per le squadre in cui andranno. Io ho tanta curiosità su Palestra, che potrà anche arrivare a valere cinquanta milioni, ma che al momento si porta qualche comprensibile interrogativo. Gila a meno di trenta milioni invece, mi sembra un colpo più sicuro per il prezzo del cartellino”.
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