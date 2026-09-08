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INTERVISTE

Piantanida: “Lazio in corsa per il quinto posto”

Published

21 minuti ago

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Piantanida intervista Lazio quinto posto

Sarà una stagione tutta da vivere per la Lazio, i biancocelesti secondo il giornalista di Mediaset Franco Piantanida, che ha rilasciato questa sua intervista per Tuttomercatoweb Radio, possono anche provare a spingersi fino al quinto posto.

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Le parole di Piantanida nell’intervista sulla Lazio da quinto posto

La Lazio ad ora è da dieci. Arrivava con un mercato insufficiente, con poco entusiasmo e dopo una sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova. l bello del calcio però è che ora invece splende il sole sulla Lazio. Penso che potrà fare un buon campionato, anche per dar fastidio fino al quinto posto. Questo perché non solo i biancocelesti hanno vinto tre partite, ma anche perché per Milan, Juventus e per le altre sarà difficile insidiare Inter, Napoli, Roma e Como. Nel gruppo dal quinto posto in giù può succedere di tutto”.

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3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
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