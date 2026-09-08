Piantanida: “Lazio in corsa per il quinto posto”

Sarà una stagione tutta da vivere per la Lazio, i biancocelesti secondo il giornalista di Mediaset Franco Piantanida, che ha rilasciato questa sua intervista per Tuttomercatoweb Radio, possono anche provare a spingersi fino al quinto posto.

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Le parole di Piantanida nell’intervista sulla Lazio da quinto posto

La Lazio ad ora è da dieci. Arrivava con un mercato insufficiente, con poco entusiasmo e dopo una sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova. l bello del calcio però è che ora invece splende il sole sulla Lazio. Penso che potrà fare un buon campionato, anche per dar fastidio fino al quinto posto. Questo perché non solo i biancocelesti hanno vinto tre partite, ma anche perché per Milan, Juventus e per le altre sarà difficile insidiare Inter, Napoli, Roma e Como. Nel gruppo dal quinto posto in giù può succedere di tutto”.

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