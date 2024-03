Lazio, bello l'evento di pulizia di Piazza della Libertà

Tempo di lettura: < 1 minuto

PIAZZA DELLA LIBERTA' CLEAN UP LAZIO- La Lazio ha promosso un bellissima iniziativa. Svoltasi nella mattinata di sabato 16 marzo 2024 in Piazza della Libertà. Il club biancoceleste, infatti, ha promosso un evento di clean up della piazza, luogo di origine della SS Lazio. Bel gesto, in collaborazione con l'Associazione Spolastica, che dimostra l'impegno biancoceleste nella cura dell'ambiente urbano e nella lotta all'inquinamento.

L'iniziativa di clean up della Lazio in Piazza della Libertà a Roma

"La S.S. Lazio Calcio e la S.S. Lazio Plogging, in collaborazione con l’Associazione Stoplastica, organizzano per domani, sabato 16 marzo, un evento di clean-up in Piazza della Libertà.

L’attività di pulizia, aperta a tutti i tifosi e le tifose biancocelesti, si svolgerà dalle 10:00 alle 12:00.

Prendiamoci tutti insieme cura della piazza che il 9 gennaio 1900 ha visto nascere il sogno biancoceleste".