NOTIZIE
Appuntamento questa sera a Piazza della Libertà: tutti i dettagli sull’evento
Non solo la prevendita per il derby, nella giornata di oggi, 11 novembre, c’è un’altra ricorrenza importante: questa sera i tifosi si ritroveranno a Piazza della Libertà, nell’anniversario dell’omicidio di Gabriele Sandri. Per l’occasione, in concomitanza con la riapertura della piazza dopo i lavori di ristrutturazione, sarà proiettato Libertà, il cortometraggio realizzato dai sostenitori laziali per rendere omaggio al club, fondato proprio in quel luogo il 9 gennaio 1900.
Leggi anche: Fabiani su Gattuso: “Io e Lotito mai dubbi su di lui, è stata la nostra prima scelta”
Appuntamento a Piazza della Libertà: il racconto in diretta dell’evento
Noi di Lazionews.eu saremo presenti all’evento sito in Piazza della Libertà a Roma e ve lo racconteremo in diretta con foto, video e reportage live. A seguire gli aggiornamenti.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Zaccagni, Lazio col fiato sospeso: attesa per gli esami, i tempi di recupero
-
NOTIZIE3 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Gudmundsson, la sosta sarà decisiva: ecco quando può rientrare
-
NOTIZIE2 ore ago
Lazio, il punto sui rinnovi: Cataldi verso l’addio, si tratta con due big