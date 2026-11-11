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Appuntamento questa sera a Piazza della Libertà: tutti i dettagli sull’evento

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1 ora ago

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Piazza della Libertà Lazio tifosi Gabriele Sandri

Non solo la prevendita per il derby, nella giornata di oggi, 11 novembre, c’è un’altra ricorrenza importante: questa sera i tifosi si ritroveranno a Piazza della Libertà, nell’anniversario dell’omicidio di Gabriele Sandri. Per l’occasione, in concomitanza con la riapertura della piazza dopo i lavori di ristrutturazione, sarà proiettato Libertà, il cortometraggio realizzato dai sostenitori laziali per rendere omaggio al club, fondato proprio in quel luogo il 9 gennaio 1900.

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Appuntamento a Piazza della Libertà: il racconto in diretta dell’evento

Noi di Lazionews.eu saremo presenti all’evento sito in Piazza della Libertà a Roma e ve lo racconteremo in diretta con foto, video e reportage live. A seguire gli aggiornamenti.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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