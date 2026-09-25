Intitolato a Igor Protti il piazzale davanti allo stadio Armando Picchi del Livorno

Igor Protti continua a vivere nella memoria di Livorno: nel giorno in cui l’ex attaccante avrebbe compiuto 59 anni, la città ha deciso di rendergli un omaggio speciale: il piazzale antistante l’ingresso principale dello stadio Armando Picchi porta ora il suo nome.

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Morte Igor Protti, intitolato a lui il piazzale davanti lo stadio di Livorno

Come riportato dall’ANSA, alla cerimonia hanno partecipato numerosi tifosi e cittadini, insieme ai familiari dell’ex calciatore e alle autorità locali. La scopertura della nuova targa è stata accompagnata dagli applausi dei presenti, in un momento particolarmente sentito per tutta la comunità amaranto. A ricordare il legame tra Protti e la città è stato anche il sindaco Luca Salvetti, che ha sottolineato come la figura dell’ex attaccante continui a unire e coinvolgere i livornesi anche dopo la sua scomparsa. Un rapporto costruito negli anni e diventato parte della storia del club e del territorio. Il tributo è proseguito all’interno del Picchi, oltre al piazzale dell’Armando Picchi, è stata inaugurata una seconda targa sotto la Curva Nord. Sul posto è stato inoltre collocato un QR Code che permette di accedere alle immagini dedicate alla carriera di Protti nel film realizzato dal regista livornese Luca Dal Canto.

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