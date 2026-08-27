INTERVISTE
Piccari: “Che jolly per la Lazio, Frattesi è un gigante”
Nel canonico editoriale su Tuttomercatoweb, Marco Piccari esalta in particolare due colpi di mercato: definendoli due jolly per Milan e Lazio, si tratta rispettivamente di Cissé e di Frattesi.
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Piccari sui jolly di mercato Cissé e Frattesi.
“I jolly della prima giornata sono due. Il primo è Cissé: questo ragazzino del Milan sorprende per qualità e personalità. Bravo Amorim, che ha puntato su di lui, e se il buongiorno si vede dal mattino, Cissé è più di una speranza. Il secondo jolly lo pesca la Lazio con Frattesi. L’ex Inter entra in corsa, segna, salva un gol sulla linea e regala tre punti alla squadra. Davide è subito gigante”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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