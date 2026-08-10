Piccari: “Giocare senza pubblico sarà durissimo, si rischia di retrocedere”

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari si è espresso in maniera piuttosto netta sul futuro della Lazio nel prossimo campionato: il suo editoriale è duro anche nei confronti di mister Gattuso.

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L’editoriale di Marco Piccari sul delicato momento della Lazio, con la stoccata anche a Gattuso.

“Lazio? Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione, mettiamo in discussione quello che può essere il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c’è poco da girarci intorno. Ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio.

Giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l’ho detto dall’inizio e lo ribadisco. Ad oggi per me questa squadra deve lottare per non retrocedere”.

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