Piccari: “Quello dei tifosi è un grido di libertà!”

Il direttore di TMW Radio, Marco Piccari, nel suo editoriale ha parlato della situazione della Lazio e della grande partecipazione dei tifosi biancocelesti alla manifestazione che lo scorso 2 giugno ha invaso le vie di Roma. Ecco le sue parole.

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Il pensiero di Piccari nell’editoriale sulla manifestazione dei tifosi della Lazio

“Ci sono proteste che nascono dalla rabbia e altre che raccontano, prima di tutto, un atto d’amore. Quella dei 25.000 tifosi della Lazio appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Qualche giorno fa una marea biancoceleste a Roma è scesa in strada per ri-cordare che un club non è soltanto un bilancio, una gestione o un presidente: è una storia, un’identità, un popolo”.

Sul messaggio diretto a Claudio Lotito

“Il messaggio indirizzato a Claudio Lotito è stato netto, forte, impossibile da ignorare. La distanza tra la proprietà e il sentimento della piazza è sempre più profonda.

La Lazio è fatta di appartenenza, memoria e passione. È un patrimonio costruito in oltre un secolo di emozioni, tramandato di padre in figlio. Quando 25.000 persone decidono di scendere in strada non per festeggiare un trofeo, ma per difendere ciò che sentono proprio, significa che il calcio riesce ancora a essere molto più di un semplice risultato. È un grido di libertà, la richiesta di poter continuare a riconoscersi nella propria squadra. E quel grido merita di essere ascoltato, non liquidato come una semplice contestazione. Serve un netto cambiamento che deve coinvolgere la politica e il calcio. Non si può andare avanti in questo modo”.

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