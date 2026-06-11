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INTERVISTE

Piccari: “La lettera di Lotito? Ormai è tardi, la frattura è insanabile”

Published

8 ore ago

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Claudio Lotito

Marco Piccari, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha detto la sua in relazione alla lettera scritta dal presidente Lotito e indirizzata a tutto il popolo biancoceleste: ecco le sue parole.

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Le parole di Piccari nell’intervista sulla lettera di Lotito ai tifosi

“Oggi c’è stata questa lettera lunghissima pubblicata sul Messaggero, nella quale devo ammettere ci sono anche parole interessanti per individuare un modo di ripartire. Come diceva Vasco Rossi però: È Tardi. Le parole hanno un significato e che le pronuncia si deve assumere sempre delle responsabilitàLa frattura interna all’ambiente Lazio è diventata insanabile proprio perché in passato ci sono state delle dichiarazioni che hanno portato a questa situazione“.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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