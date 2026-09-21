Piccari: “Meglio Gattuso che quegli allenatori che chiedono tempo”

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari si è espresso sull’inizio di stagione pazzesco della Lazio di Gattuso, dando grandi meriti al tecnico calabrese.

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Le parole di Piccari sul primo posto della Lazio di Gattuso.

“I meriti sono di Gattuso, devo riconoscerglielo perché ero fra quelli molto scettici. È stato molto abile nell’entrare subito nella testa dei giocatori. Lui ha trovato l’empatia con il gruppo, qualità che non gli è mai mancata.

Ha riportato serenità e libertà di movimento nei giocatori. Questa è una squadra aggressiva e verticale, che non si perde in frivolezze. Meglio lui di quegli allenatori che chiedono tempo prima di far vedere qualcosa in campo”.

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