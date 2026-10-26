Piccari: “Gattuso e la Lazio sono una solida realtà, il volo continua!”

Il giornalista Marco Piccari, nel suo “Due di Piccari” su TMW, ha analizzato i risultati dell’8a giornata di Serie A, ponendo in primis l’accento sul primato in classifica della Lazio di Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Piccari sul primo posto in classifica della Lazio

“Ormai ha un abbonamento con il cuore. Chi è? La Lazio, naturalmente: un’altra vittoria e via, ancora in testa al campionato insieme ai campioni d’Italia dell’Inter. Gli uomini di Gattuso, questa volta, faticano più del solito contro il Parma, ma alla fine centrano la vittoria. Sono sempre più una squadra solida, con la migliore difesa del campionato, e sempre più vincente. Sono sette i successi della Lazio, una squadra che si diverte e fa divertire. Gattuso e la Lazio sono una solida realtà: il volo continua“.

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