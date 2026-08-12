Women, Piemonte: “Sempre portato la Roma nel cuore”

Al termine della partita amichevole tra la Roma Women e la Ternana, Martina Piemonte, passata dalla Lazio all’altra sponda della Capitale, ha pronunciato parole d’amore nei confronti dei giallorossi, in un’intervista raccolta dai cronisti presenti. Parole in netto contrasto con precedenti dichiarazioni in cui sosteneva di essersi lasciata alle spalle la Roma.

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Le parole di Piemonte nell’intervista sulla Roma Women

“Per me la Roma, l’ho sempre detto, è stata qualcosa di speciale. Quello era anche un momento diverso per me: avevo 19 anni, un’altra testa ed ero un’altra giocatrice. Ho sempre portato la Roma nel cuore perché, come ho detto, mi è rimasta dentro. È l’unica squadra in cui sarei tornata e così è stato. C’è una cosa che ho raccontato anche alle ragazze: la canzone “Forza Roma, Forza Lupi” per me è sempre stata speciale. La cantavo a bassa voce, perché non potevo… Tornare qui è sempre emozionante. Sono rimasta in Italia e ho sempre detto che sarei tornata soltanto alla Roma, altrimenti sarei andata all’estero”.

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