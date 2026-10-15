INTERVISTE
Piervincenzi: “Lazio forte, ma non ha incontrato squadre di valore. In EL può arrivare”
Andrea Piervincenzi, intervenuto sulle frequenze della radio di TMW, ha parlato della Lazio di Gattuso e degli obiettivi di stagione che la squadra biancoceleste si può prefiggere: ecco le sue parole.
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Le parole di Piervincenzi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“La Lazio non ha affrontato squadre forti, ma il lavoro di Gattuso si vede. Ha abbandonato un modo di allenare che era quello fatto di etichette che gli avevano dato in precedenza. La Lazio ha un 4-3-3 pieno di cose, con pressing alto, che difende con il 3-4-3, con i terzini che spesso fanno densità in mezzo al campo. E’ qualcosa che non vedevamo nelle squadre di Gattuso. E ha dei pezzi di partita che è quasi ingiocabile. Ci sono 3-4 squadre più forti, ma può arrivare almeno in EL“.
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