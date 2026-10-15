Connect with us

INTERVISTE

Piervincenzi: “Lazio forte, ma non ha incontrato squadre di valore. In EL può arrivare”

Published

2 ore ago

on

Piervincenzi intervista Lazio Gattuso obiettivi

Andrea Piervincenzi, intervenuto sulle frequenze della radio di TMW, ha parlato della Lazio di Gattuso e degli obiettivi di stagione che la squadra biancoceleste si può prefiggere: ecco le sue parole.

Leggi anche: PRIMAVERA I Cambia il campo di Lazio Inter: il comunicato ufficiale

Le parole di Piervincenzi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

La Lazio non ha affrontato squadre forti, ma il lavoro di Gattuso si vede. Ha abbandonato un modo di allenare che era quello fatto di etichette che gli avevano dato in precedenza. La Lazio ha un 4-3-3 pieno di cose, con pressing alto, che difende con il 3-4-3, con i terzini che spesso fanno densità in mezzo al campo. E’ qualcosa che non vedevamo nelle squadre di Gattuso. E ha dei pezzi di partita che è quasi ingiocabile. Ci sono 3-4 squadre più forti, ma può arrivare almeno in EL“.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI