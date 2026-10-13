La dedica di Dasha a Pinamonti: “Il primo gol di papà con la Lazio”

La compagna di Pinamonti Dasha, ha postato una dedica dolcissima per il centravanti della Lazio, che contro il Monza si è sbloccato in zona gol.

LEGGI ANCHE: Sergio: “L’unico problema della Lazio è la contestazione dei tifosi”

La dolce dedica di Dasha a Pinamonti dopo il primo gol con la maglia della Lazio.

Andrea Pinamonti ha finalmente trovato la via del gol con la maglia della Lazio. La sua compagna Dasha ha pubblicato suoi social un post dolcissimo con la coppia e con il figlio Adam in braccio al giocatore biancoceleste. Questa la didascalia: “Il primo goal di papà con la @official_sslazio ❤️”

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP