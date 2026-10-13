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La dedica di Dasha a Pinamonti: “Il primo gol di papà con la Lazio”

Published

48 minuti ago

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Andrea Pinamonti

La compagna di Pinamonti Dasha, ha postato una dedica dolcissima per il centravanti della Lazio, che contro il Monza si è sbloccato in zona gol.

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La dolce dedica di Dasha a Pinamonti dopo il primo gol con la maglia della Lazio.

Andrea Pinamonti ha finalmente trovato la via del gol con la maglia della Lazio. La sua compagna Dasha ha pubblicato suoi social un post dolcissimo con la coppia e con il figlio Adam in braccio al giocatore biancoceleste. Questa la didascalia: “Il primo goal di papà con la @official_sslazio ❤️”

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