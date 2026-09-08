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Pinamonti, debutto difficile a Udine

Published

2 ore ago

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Pinamonti

Udine non ha regalato ad Andrea Pinamonti il debutto che sognava con la Lazio. Proprio contro la squadra che ha affrontato più volte in carriera e contro cui ha segnato cinque gol, compreso il primo con la Primavera dell’Inter, l’attaccante ha faticato a lasciare il segno.

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Inizio difficile per Pinamonti, pronto a ripartire

Pochi palloni giocati praticamente nessuna occasione, non l’inizio che Pinamonti sperava. A inizio ripresa l’attaccante ha accusato anche una botta alla caviglia, restando a bordo campo per un minuto proprio mentre Karlstrom segnava il gol dell’Udinese. Poco dopo Gattuso lo ha sostituito con Noslin. Positiva inizialmente l’intesa con Zaccagni, ma con il passare dei minuti l’Udinese ha preso le misure. Pinamonti resta il titolare scelto da Gattuso, come riporta Il Messaggero, che lo ha preferito anche a Mauro Icardi perché ritenuto più funzionale al suo gioco. Ci sarà tempo per dimostrare e fare di più, magari proprio nella prossima gara contro il Milan.

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