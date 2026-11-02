Pinamonti: gol pesantissimo, cambia la storia della partita e della classifica

Gol liberatorio quello di Andrea Pinamonti che da subentrato ha deciso la gara col Cagliari portando così la Lazio al primo posto in classifica: Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si sofferma sull’attaccante.

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Pinamonti nuovamente decisivo dalla panchina

La rete di Pinamonti contro il Cagliari ha una curiosa coincidenza col suo primo gol di qualche settimana fa. Come sottolineato dal quotidiano anche questa volta l’assist per l’ex Sassuolo lo realizza Pedraza. Il gol importantissimo quello di Pinamonti che ha permesso non solo di ribaltare le sorti della sfida e ottenere i 3 punti, ma anche il primato in solitaria in classifica, complice il ko dell’Inter nel derby di Milano.

Un gol liberatorio e che mostra l’importanza di avere un giocatore così nelle rotazioni per Gattuso. Pinamonti è partito in ritardo rispetto ai compagni avendo saltato l’intera preparazione e pertanto, per via anche dell’esplosione di Noslin, è costretto a lottare per una maglia da titolare ogni giornata. L’attaccante biancoceleste come del resto tutto il gruppo squadra è rimasto cauto a fine gara sulla classifica: “Non la guardiamo, pensiamo a una partita e a un allenamento alla volta”.

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