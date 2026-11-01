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Pinamonti gol, primo posto e maglia strappata!

Published

4 ore ago

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Pinamonti gol Lazio Cagliari

È Andrea Pinamonti il calciatore che ha messo la firma sulla rimonta della Lazio sul Cagliari, sconfitto 2-1, e che vale il primo posto in solitaria dei biancocelesti 5836 giorni dopo l’ultima volta: l’emozione e la gioia per il gol decisivo è incontenibile.

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Lazio Cagliari 2-1, Pinamonti segna il gol decisivo ed esplode la gioia dei biancocelesti

Una Lazio da vertigini per il primo posto in solitaria conquistato 5836 giorni dopo l’ultima volta che ha guardato tutte le avversarie dall’alto in basso, in cima al gradino più alto della Serie A. Dopo un avvio in difficoltà, Isaksen ha rimesso la partita in parità, prima della rete del sorpasso di Andrea Pinamonti, subentrato nel secondo tempo. Una gioia incontenibile per l’attaccante italiano, che si toglie la maglia e va a esultare con i compagni che presi dall’euforia gli strappano addirittura la maglia. Inevitabile il giallo.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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