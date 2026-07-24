Pinamonti: “Fa piacere essere accostato a grandi squadre”

La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante e il nome di Andrea Pinamonti, del Sassuolo, è finito nella lista degli osservati speciali; tuttavia, in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport il centravanti italiano ha sviato il discorso mercato. Ecco le sue parole.

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Lazio, le parole di Pinamonti nell’intervista sulle voci di mercato

“Sicuramente fa piacere essere accostato a grandi squadre, è motivo di orgoglio. Però non do importanza alle voci che circolano: mi concentro solo sul Sassuolo, ad allenarmi e a crescere di condizione. Poi vedremo cosa succederà nel prossimo mese”.

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