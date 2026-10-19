Pinamonti esulta dopo la Juve: “Che serata!” (FOTO)

Anche Andrea Pinamonti ha voluto festeggiare dopo la vittoria della Lazio in casa della Juventus e lo ha fatto con un post, apparso sui propri canali social, che lo ritrae al settimo cielo in compagnia della squadra.

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Juventus-Lazio, Pinamonti esulta sui social

“Che serata!” è stato il commento di Pinamonti dopo la partita. Solo due parole sono più che sufficienti per celebrare una vittoria a dir poco storica da parte della Lazio che si gode non solo il primo posto in campionato ma anche l’avvio migliore di sempre. Pinamonti è entrato a gara in corso e ha dato il proprio contributo, in attesa che arrivi il suo momento il centravanti è felice dei risultati che sta ottenendo il club.

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