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Pinamonti esulta dopo la Juve: “Che serata!” (FOTO)
Anche Andrea Pinamonti ha voluto festeggiare dopo la vittoria della Lazio in casa della Juventus e lo ha fatto con un post, apparso sui propri canali social, che lo ritrae al settimo cielo in compagnia della squadra.
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Juventus-Lazio, Pinamonti esulta sui social
“Che serata!” è stato il commento di Pinamonti dopo la partita. Solo due parole sono più che sufficienti per celebrare una vittoria a dir poco storica da parte della Lazio che si gode non solo il primo posto in campionato ma anche l’avvio migliore di sempre. Pinamonti è entrato a gara in corso e ha dato il proprio contributo, in attesa che arrivi il suo momento il centravanti è felice dei risultati che sta ottenendo il club.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
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|7
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|7
|7
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|6
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|4
|7
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|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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