Connect with us

NOTIZIE

Pinamonti esulta dopo la Juve: “Che serata!” (FOTO)

Published

2 ore ago

on

Pinamonti Juventus Lazio social

Anche Andrea Pinamonti ha voluto festeggiare dopo la vittoria della Lazio in casa della Juventus e lo ha fatto con un post, apparso sui propri canali social, che lo ritrae al settimo cielo in compagnia della squadra.

LEGGI ANCHE: Provstgaard in gol: quando è stata l’ultima volta?

Juventus-Lazio, Pinamonti esulta sui social

“Che serata!” è stato il commento di Pinamonti dopo la partita. Solo due parole sono più che sufficienti per celebrare una vittoria a dir poco storica da parte della Lazio che si gode non solo il primo posto in campionato ma anche l’avvio migliore di sempre. Pinamonti è entrato a gara in corso e ha dato il proprio contributo, in attesa che arrivi il suo momento il centravanti è felice dei risultati che sta ottenendo il club.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI