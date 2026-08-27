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Pinamonti scalda i motori: subito pronto per sfidare De Rossi
Andrea Pinamonti è arrivato ieri, 26 agosto, a Formello, e già oggi – giovedì 27 agosto – sosterrà il primo allenamento agli ordini di mister Gattuso; il centravanti scalda i motori ed è pronto per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi.
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Pinamonti mette nel mirino il Genoa: pronto a sfidare De Rossi
L’ormai ex centravanti del Sassuolo è pronto per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in biancoceleste. L’occasione è ghiotta ed è immediata: domenica 30, infatti, la Lazio sfiderà all’Olimpico il Genoa e proprio contro De Rossi il 9 capitolino potrà fare il suo esordio. Per lui si tratta anche di un ritorno al passato visto che ha vestito la maglia del Grifone in due stagione, 2019-2020 e 2024-2025. Per lui, con la maglia rossoblù, un totale di 71 partite e 18 reti siglate.
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