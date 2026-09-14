Gattuso non abbandona Pinamonti: il piano del tecnico della Lazio

L’avvio di stagione di Andrea Pinamonti non è stato brillante come si sperava, contro Udinese e Milan sono arrivate due prestazioni incolore, ma mister Gattuso continua a puntare forte sul centravanti ex Sassuolo: ecco il piano del tecnico biancoceleste per rilanciare il proprio attaccante.

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Gattuso ha un piano per rilanciare Pinamonti, ancora a secco di gol in campionato.

Quel poco di buono fatto vedere da Pinamonti contro il Genoa, non è stato replicato dall’attaccante biancoceleste nelle successive due gare. Condizionato, probabilmente, anche dalla botta alla caviglia rimediata contro l’Udinese.

Nonostante questo, secondo il Corriere dello Sport, mister Gattuso non avrebbe alcuna intenzione di bocciare il giocatore e anzi vorrebbe subito dargli la chance di riscattarsi contro il Venezia sabato prossimo. Il tecnico calabrese è convinto che possa bastare un gol per sbloccare, anche psicologicamente, il nuovo centravanti della Lazio.

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