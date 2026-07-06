Lotito vira su Pinamonti e fiuta l’affare: ecco perché ci si può arrivare

La dirigenza della Lazio è intenzionata a intervenire nella sessione estiva di calciomercato per regalare un attaccante di alto livello a Gennaro Gattuso: sul taccuino di Fabiani c’è anche il nome di Andrea Pinamonti del Sassuolo.

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Calciomercato Lazio: torna di moda il nome di Pinamonti

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO ORE 18:50 – Un’altra squadra si è inserita nella corsa per Pinamonti. Come riportato da TuttoSport infatti, anche la Roma sarebbe interessata all’attaccante del Sassuolo. I giallorossi infatti sono alla ricerca di una riserva a Malen e potrebbero inserirsi presto nelle operazioni di mercato.

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO – Pinamonti ha il contratto in scadenza con il Sassuolo nel 2027 e, a partire da gennaio, può quindi essere libero di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Per questa ragione, il club neroverde vorrebbe fare di tutto pur di non perderlo a zero. Il prezzo è sceso intorno ai 15 milioni di euro, ma può abbassarsi ulteriormente con i giorni che passano. Le condizioni di partenza, certamente, non sono tra le più favorevoli, ma con il tempo potrebbero cambiare e in quel caso la Lazio affonderebbe il colpo. Il confronto è con Piccoli della Fiorentina, anche lui uno dei nomi più vicini ai biancocelesti: resta da capire chi sarà più vantaggioso a livello economico, anche se tra i due l’attaccante del Sassuolo è quello che garantisce più sicurezza a livello di numeri.

AGGIORNAMENTO 3 LUGLIO – Dopo essersi sfiorati la scorsa estate e corteggiati nel calciomercato invernale, il nome di Pinamonti torna ad accostarsi alla Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante andrà in scadenza con il Sassuolo a giugno 2027 e al momento non ci sono margini per un rinnovo. L’ipotesi più probabile, quindi, è un trasferimento, con la Capitale che torna a essere una possibile destinazione. L’unico problema, al momento, è il costo del cartellino, giudicato troppo alto a un anno dalla scadenza.

L’interesse per l’attaccante italiano non è nuovo: si tratta di un ritorno di fiamma dopo un flirt risalente alla scorsa estate, quando il suo nome era stato avvicinato alla formazione biancoceleste prima del blocco del mercato. Come riportato dalla redazione di Calciomercato.com, dopo un avvio di stagione soddisfacente con i neroverdi, a gennaio Pinamonti potrebbe decidere di abbandonare l’Emilia in cerca di nuove sfide. La Lazio, alle prese con un problema di sterilità dei centravanti, si iscrive così alla corsa all’attaccante. Su di lui la concorrenza è agguerrita: piace, fra le altre, anche al Milan e al West Ham.

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