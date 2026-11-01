Pinamonti è l’arma segreta di Gattuso: media goal da urlo

Pinamonti ha segnato il goal decisivo per la Lazio contro il Cagliari, altra intuizione di Gattuso che lo ha inserito a gara in corso e ha avuto ragione: la media goal del bomber è di assoluto livello.

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Pinamonti vuole prendersi la Lazio: ecco la sua media goal

E pensare che una settimana fa era stato fermato dalla bronchite, oggi Pinamonti è tornato e ha steso il Cagliari. Secondo goal con la Lazio per il centravanti scuola Inter che ha regalato a Gattuso e al club tre punti che valgono la vetta. Noslin rimane il titolare in questo momento ma Pinamonti è un bomber di razza: un goal ogni 66 minuti in questa sua avventura biancoceleste.

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