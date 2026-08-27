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Lady Pinamonti sembra già entusiasta della Lazio (FOTO)

Published

2 ore ago

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Formello

Andrea Pinamonti è ufficialmente il nuovo centravanti della Lazio, all’arrivo a Formello per le visite e la firma sul contratto era presente anche la moglie Dasha, che ha postato sui social già diverse foto con i colori biancocelesti protagonisti.

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La moglie di Pinamonti Dasha ha postato sui social diverse foto a tinte biancocelesti.

C’era Dasha Lapushk a fianco di Andrea Pinamonti al momento dell’arrivo del calciatore a Formello per le visite mediche di rito e per la firma sul contratto. La moglie del calciatore biancoceleste sembra entusiasta della nuova avventura nella Capitale, a giudicare dalle foto postate sui social.

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