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Lady Pinamonti sembra già entusiasta della Lazio (FOTO)
Andrea Pinamonti è ufficialmente il nuovo centravanti della Lazio, all’arrivo a Formello per le visite e la firma sul contratto era presente anche la moglie Dasha, che ha postato sui social già diverse foto con i colori biancocelesti protagonisti.
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La moglie di Pinamonti Dasha ha postato sui social diverse foto a tinte biancocelesti.
C’era Dasha Lapushk a fianco di Andrea Pinamonti al momento dell’arrivo del calciatore a Formello per le visite mediche di rito e per la firma sul contratto. La moglie del calciatore biancoceleste sembra entusiasta della nuova avventura nella Capitale, a giudicare dalle foto postate sui social.
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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