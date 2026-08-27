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Pinamonti ha scelto il suo numero di maglia: sarà il 9 della Lazio

Published

2 ore ago

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Pinamonti numero maglia Lazio

Andrea Pinamonti è il nuovo attaccante della Lazio; manca solo l’ufficialità, ma il centravanti ha già svolto le visite mediche e, secondo quanto raccolto da TMW, scelto il 9 come suo numero di maglia in biancoceleste.

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Pinamonti nuovo numero 9 della Lazio

L’ormai ex Sassuolo fa sul serio e vuole giocarsi al meglio le sue carte alla Lazio. Per Pinamonti può rappresentare il definitivo salto di qualità, la sfida decisiva della sua carriera. Come riferito da TMW, il centravanti scuola Inter avrebbe scelto anche il suo numero di maglia: il 9. Quello che un tempo portava sulle spalle Pedro, ora lo porterà Pinamonti. Una bella responsabilità, una grande avventura.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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