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Pinamonti ha scelto il suo numero di maglia: sarà il 9 della Lazio
Andrea Pinamonti è il nuovo attaccante della Lazio; manca solo l’ufficialità, ma il centravanti ha già svolto le visite mediche e, secondo quanto raccolto da TMW, scelto il 9 come suo numero di maglia in biancoceleste.
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Pinamonti nuovo numero 9 della Lazio
L’ormai ex Sassuolo fa sul serio e vuole giocarsi al meglio le sue carte alla Lazio. Per Pinamonti può rappresentare il definitivo salto di qualità, la sfida decisiva della sua carriera. Come riferito da TMW, il centravanti scuola Inter avrebbe scelto anche il suo numero di maglia: il 9. Quello che un tempo portava sulle spalle Pedro, ora lo porterà Pinamonti. Una bella responsabilità, una grande avventura.
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