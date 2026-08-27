Le prime parole di Pinamonti in biancoceleste: “Felicissimo di essere qui. Forza Lazio!” – (VIDEO)

Tramite i canali social ufficiali della Lazio arrivano anche le prime parole da biancoceleste di Andrea Pinamonti, ufficializzato questa mattina, che vi riportiamo di seguito.

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Le prime parole in biancoceleste di Pinamonti

“Ciao a tutti, sono felicissimo di essere qui e non vedo l’ora conoscere tutti voi. Un abbraccio a tutti e forza Lazio!”.

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