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Le prime parole di Pinamonti in biancoceleste: “Felicissimo di essere qui. Forza Lazio!” – (VIDEO)

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4 ore ago

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Ingresso del centro sportivo della Lazio a Formello Lazionews.eu

Tramite i canali social ufficiali della Lazio arrivano anche le prime parole da biancoceleste di Andrea Pinamonti, ufficializzato questa mattina, che vi riportiamo di seguito.

Leggi Anche: Lazio, nuovo nome sulla fascia: se parte Cancellieri idea Zhegrova

Le prime parole in biancoceleste di Pinamonti

“Ciao a tutti, sono felicissimo di essere qui e non vedo l’ora conoscere tutti voi. Un abbraccio a tutti e forza Lazio!”.

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1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
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19 Monza 0 1
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