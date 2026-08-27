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Pinamonti saluta il Sassuolo: “Una parte di me resterà sempre qui”

Published

2 ore ago

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Sassuolo saluto Pinamonti video

Il neo attaccante della Lazio Andrea Pinamonti tramite il proprio profilo Instagram ufficiale ha salutato e ringraziato il Sassuolo al termine della sua esperienza in neroverde durata quattro stagioni.

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Il saluto di Pinamonti al Sassuolo

“Quando sono arrivato a Sassuolo, non potevo sapere quanto sarebbe diventato importante per me questo posto. Ma dopo quattro anni, posso indubbiamente dire che mi sono sentito a “casa”. Sono arrivato poco più che ventenne e me ne vado da uomo, ma soprattutto da padre e da calciatore più consapevole. Ringrazio società, allenatori, compagni, tifosi e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni. Ora è tempo di una nuova sfida. Ma una parte di me resterà sempre qui. Grazie, Sassuolo”.

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