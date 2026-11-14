Pinamonti: oggi titolare in amichevole e alla ripresa lo sarà anche col Lecce

Andrea Pinamonti si appresta a vivere le prossime settimane in casa Lazio da protagonista: già oggi nel test contro il Mgarr United partirà titolare e così dovrebbe essere anche contro il Lecce nella dodicesima giornata di Serie A.

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Pinamonti al centro dell’attacco di Gattuso

E’ finalmente arrivato il momento di Andrea Pinamonti in casa Lazio. L’attaccante fin qui ha trovato spazio più da subentrato che da titolare e nonostante ciò è già riuscito a timbrare il cartellino. Quest’oggi starà a lui guidare l’attacco nell’amichevole del Fersini contro il Mgarr United, ma lo farà anche contro il Lecce in campionato come riportato da Il Corriere dello Sport. Per via delle assenze infatti Gattuso ha dovuto spostare Noslin sulla fascia e questo annulla di fatto il ballottaggio tra i due rendendo entrambi titolari.

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