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Pinamonti, ecco il tuo momento: titolare a Udine, la Lazio chiede gol
Andrea Pinamonti, neoacquisto del mercato estivo della Lazio e punta che mancava a mister Gattuso, contro l’Udinese farà il suo esordio da titolare con la maglia biancoceleste: servono i suoi gol e i suoi colpi.
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Pinamonti titolare a Udine: la Lazio e Gattuso gli chiedono gol
Andrea, ora tocca a te. L’attesta sta per finire, i motori si stanno scaldando e l’esordio dal primo minuto si avvicina. A Udine, contro l’Udinese, Pinamonti partirà titolare. Sostituirà i due partiti, Ratkov e Dia, del tutto impalpabili sotto porta nel loro periodo alla Lazio, soprattutto il primo. L’ex Sassuolo ha 27 anni, sa di giocarsi tutto o quasi. Mister Gattuso lo lancerà nella mischia fin dal primo minuto; i minuti da subentrato contro il Genoa sono valsi da prova generale.
Il tecnico biancoceleste si aspetta moltissimo da Pinamonti, soprattutto i gol. La pesantezza sotto porta, dentro l’area, la pericolosità costante. Servono reti, serve un attacco che produca e realizzi di più, serve una pericolosità di reparto maggiore. Li sta garantendo Frattesi, i gol, ma non basta. Dopo Immobile, la Lazio non ha più imbroccato un centravanti giusto. Castellanos andava a corrente alternata, Ratkov impalpabile, Noslin subito bocciato da prima punta e Dia preso in soccorso. Ora tocca all’ex Sassuolo: dovrà farsi valere.
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