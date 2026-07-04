CALCIOMERCATO LAZIO
Pinelli, appena rientrato, è già pronto a ripartire
Pietro Pinelli, centrocampista della Lazio classe 2006, è rientrato nella Capitale dopo il prestito, da gennaio a giugno, alla Reggiana in Serie B; Con ogni probabilità, però, ripartirà subito e giocherà altrove nella prossima stagione, quasi sicuramente il suo immediato futuro sarà ancora in prestito in cadetteria
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Pinelli, giovane centrocampista laziale, potrebbe tornare in prestito in Serie B
La Carrarese di Gabriele Cioffi, a leggere Tuttomercatoweb.com, è sulle tracce del ventenne biancoceleste: il profilo piace molto per le sue qualità da regista: l’opzione sembra solida e la pista dovrà essere monitorata nelle prossime settimane.
L’estate scorsa il giovane aveva preso parte al ritiro pre-stagione con Sarri, il primo tra i professionisti; ora può iniziare la sua seconda esperienza consecutiva con i pro.
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