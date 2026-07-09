Pinelli: “Ho scelto la Carrarese per il progetto”

Pietro Pinelli è un nuovo calciatore della Carrarese, sarà la prima stagione tra i professionisti per il centrocampista classe 2006 cresciuto nelle giovanili della Lazio che, poco dopo l’ufficialità del trasferimento in prestito, ha rilasciato la sua prima intervista da tesserato gialloblù.

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Le prime parole di Pinelli da nuovo calciatore della Carrarese

“Sono molto emozionato per questa nuova avventura che mi aspetta nel calcio professionistico, per questo non vedo l’ora di iniziare il raduno e conoscere i miei nuovi compagni. Ho scelto Carrara per il progetto che la società mi ha presentato: so quanto valorizzano i giovani e quanto questo ambiente sano sia ottimale per la mia crescita, e tutto questo mi è stato confermato anche da Ruggeri, mio ex compagno, che mi ha parlato molto bene di questa realtà. Per quanto riguarda la stagione che verrà, spero di ritagliarmi spazio, di poter aiutare la squadra con le mie qualità, prendendo magari anche spunto dai calciatori più esperti”.

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